В России рассказали о разработке нового авианосца

По словам члена Морской коллегии при правительстве, в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы будет оценена целесообразность создания авианосцев и их стоимость. Он отметил, что для ВМФ необходимы три таких корабля — головной и два серийных. При этом он подчеркнул, что аванпроект авианосца уже есть.