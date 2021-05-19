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Forbes спрогнозировал США "большие проблемы" из-за российских ракет

Газета.Ruиещё 5
44 минуты назад
Журналист Дэвид Экс рассказал о том, что при столкновении американской стороны с Россией или Китаем в воздухе, ВВС Соединенных Штатов ждут большие проблемы. Об этом сообщает Forbes.
Forbes: США ждут «большие проблемы» из-за российских ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению автора статьи, "десятилетия неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз" ослабили воздушные силы Соединенных Штатов и из-за этого на сегодняшний день они стали неготовы к открытому конфликту с "равными по силе" противниками.
"Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них", — отметил он.
Кроме того, Экс подчеркнул, что в бедственном состоянии летчики США оказались в связи с тем, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его словам, в настоящее время американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.
Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что в случае войны США не смогут противостоять России и Китаю, потому что им не хватит истребителей.
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