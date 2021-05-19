Forbes: США ждут «большие проблемы» из-за российских ракет

По мнению автора статьи, "десятилетия неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз" ослабили воздушные силы Соединенных Штатов и из-за этого на сегодняшний день они стали неготовы к открытому конфликту с "равными по силе" противниками.

Кроме того, Экс подчеркнул, что в бедственном состоянии летчики США оказались в связи с тем, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его словам, в настоящее время американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.