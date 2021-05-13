Правила оборота гражданского оружия решили ужесточить

С инициативой депутаты выступили после трагедии в Казани, произошедшей 11 мая, пишут «Дни.ру
». 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу
в школе, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. После этого президент РФ Владимир Путин
поручил проанализировать законы, касающиеся оружия. Например, в Госдуме уже попросили ужесточить правила
выдачи лицензий на оружие. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
предложила регулярно проверять психику тех, кто имеет оружие, передает RT
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