Росгвардия проработает новые правила оборота оружия после стрельбы в казанской школе

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин
заявил, что поручение президента России Владимира Путина
о срочной проработке ужесточения правил оборота оружия после ЧП в казанской школе будет выполнено. Об этом сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства поручил главе Росгвардии Виктору Золотову
разработать новое положение о видах оружия. Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
предложила увеличить возраст для владения оружием до 21 года. 11 мая в казанской школе N175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев
был задержан. По факту нападения на гимназию N175 СК России
возбудил дело о массовом убийстве. Президент Татарстана Рустам Минниханов
объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе N175 Казани.