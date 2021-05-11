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Росгвардия проработает новые правила оборота оружия после стрельбы в казанской школе

Газета.Ru
14 часов назад
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что поручение президента России Владимира Путина о срочной проработке ужесточения правил оборота оружия после ЧП в казанской школе будет выполнено. Об этом сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия. Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила увеличить возраст для владения оружием до 21 года. 11 мая в казанской школе N175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию N175 СК России возбудил дело о массовом убийстве. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе N175 Казани.
Росгвардия проработает новые правила оборота оружия после стрельбы в казанской школе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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