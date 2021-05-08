В США готовятся ужесточить гражданский оборот оружия

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил
, что эпизоды насилия с применением оружия стали настоящим международным позором США и представляют собой настоящую эпидемию. По словам главы государства, каждый год подобные акты насилия обходятся Штатам в огромную сумму - около 280 миллиардов долларов. При этом Байден
подчеркнул, что предложение его администрации, ужесточающее регулирование в сфере оборота оружия в США, не будет противоречить второй поправке к Конституции, где говорится о праве на хранение оружия.