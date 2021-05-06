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МиГ-31 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика США над Чукотским морем

ТК «Звезда»иещё 9
39 минут назад
Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота поднимался в воздух для недопущения нарушения воздушной границы РФ.
МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"
Инцидент произошел над Чукотским морем. Воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля. Экипаж российского истребителя идентифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией моря.
После того, как самолет изменил свой курс и начал удаляться от российских рубежей, МиГ-31 благополучно вернулся на базу. Нарушения границы допущено не было.
Оружие,Армия,Россия,Соединенные Штаты,
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