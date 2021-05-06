СМИ: новая ракета России способна уничтожить Техас

Новейшая российская ракета РС-28 «Сармат» будет испытана в 2021 году на фоне самой высокой со времён холодной войны напряжённости в отношениях Запада и Москвы. Об этом написал журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт.
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Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно обойти противоракетную оборону США и уничтожить территорию размером с Техас или Англию, — говорится в публикации.
В квалификации НАТО межконтинентальная ракета РС-28 значится как «Сатана-2». Она способна нести десять больших ядерных боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить на вооружении РВСН самую мощную в мире межконтинентальную ракету «Воевода» («Сатана», РС-20В).
Ранее стало известно, что иранские СМИ назвали ракету РС-28 «Сармат» посланием России к избранному президенту США Джо Байдену. Главной целью нового ракетного комплекса является преодоление всех существующих на сегодняшний день систем ПВО и лишение противника возможности ядерного сдерживания.