Генерал США объявил о появлении в России «убийцы» спутников

По словам американского военного, «космос — такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет».

Реймонд также заявил, что целью Космических сил США является сдерживание, а «область ведения боевых действий, наша цель состоит в том, чтобы не ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос. Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников».