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Американский генерал объявил о появлении в России «убийцы» спутников

Вечерняя Москваиещё 2
28 минут назад
Россия и Китай создали оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские орбитальные спутники. С таким заявлением выступил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.
Генерал США объявил о появлении в России «убийцы» спутников
Фото: pixabay.compixabay.com
По словам американского военного, «космос — такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет».
Реймонд также заявил, что целью Космических сил США является сдерживание, а «область ведения боевых действий, наша цель состоит в том, чтобы не ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос. Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников».
Генерал также рассказал, что Космические силы США отслеживают около 30 тыс. объектов в космосе: и мусор составляет подавляющее большинство из них. По его версии, одним из решений проблемы является «в первую очередь прекращение создания этого мусора», пишет The Washington Post.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова обсуждать с США вопросы космической безопасности.
Оружие,Армия,Джон Реймонд,МИД,Washington Post,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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