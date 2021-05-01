Южная Корея создала «убийцу» Су-35

В апреле в Сачхоне состоялась помпезная презентация южнокорейского истребителя поколения 4++ KF-21 Boramae («Сокол»). О важности этого мероприятия для ВВС и авиастроительной отрасли страны говорит присутствие на шоу в духе «Звездных войн» президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. А также министров обороны ряда стран, которые могли бы стать покупателями истребителя после того, как будет запущено его серийное производство.

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Правда, до этого события еще довольно далеко. В Сачхоне демонстрировался первый летный опытный образец, который должен впервые подняться в воздух в 2022 году.

В прошлом столетии на заводах Южной Кореи производилась лицензионная копия американского самолета F-16. В 2001 году было решено обзавестись собственным истребителем. В качестве исполнителя проекта были избраны ведущая авиастроительная корпорация Korean Aerospace Industries (KAI) и агентство оборонных разработок ADD – Agency for Defense Development Минобороны Южной Кореи.

Довольно долго предполагалось, что создаваемый многоцелевой истребитель будет принадлежать к пятому поколению. Но к концу десятилетия, которое прошло в творческих раздумьях и эскизных набросках, было решено умерить аппетиты. Было принято окончательное и бесповоротное решение делать истребитель с элементами пятого поколения, то есть принадлежащий к поколению 4++.

Фактически разработка началась в 2010 году. При этом она велась при содействии американской корпорации «Локхид Мартин», которая разработала истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 и участвовала в создании первого «пятерочника» - F-22. Американцы передали корпорации KAI более двадцати своих технологий.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что планёр KF-21 сильно напоминает F-22, правда, в несколько уменьшенном масштабе. Есть два разнесенных киля. Использована такая же, как и на F-22 двухдвигательная схема силовой установки.

Но при этом перед конструкторами не стояла задача максимально снизить радиолокационную заметность самолета. Поэтому ракеты размещаются не во внутренних отсеках, а на десяти внешних подвесках. 4 ракеты «воздух-воздух» притоплены под фюзеляжем, 6 ракет «воздух-поверхность» размещены под крылом.

Часть технологий США передать корейцам не удалось в связи с запретом, наложенным американским правительством. Запрет распространился, например, на РЛС с АФАР, комплекс радиоэлектронной борьбы, оптико-локационную станцию. Однако корейцы смогли самостоятельно разработать все «недополученные» системы и комплексы.

По поводу партнерской помощи «Локхид Мартин» необходимо отметить один деликатный момент. Использование американских запатентованных технологий в своем истребителе, превращает южнокорейскую корпорацию KAI, да и само правительство РК в собачку на коротком поводке. Корейцы смогут продавать свой истребитель лишь в те страны, которые угодны Штатам по политическим и всяким прочим соображениям. Российская авиастроительная корпорация, закачав в самолет Sukhoi Superjet 100 множество американских технологий, теперь пожинает горькие плоды.

Истребитель KF-21 в первую очередь крайне необходим ВВС Южной Кореи. Поскольку парк ее истребителей, можно сказать, являют собой Авгиевы конюшни, которые срочно необходимо расчищать. На 210 относительно современных F-16C/D и F-15E приходится 260 самолетов времен Вьетнамской войны F-4 «Фантом» и F-5 «Тайгер».

Предполагается, что серийно будут построены 120 KF-21 для замены отлетавшегося старья. И еще 50 машин должна закупить Индонезия. Есть сведения, что уже подписан договор о намерениях.

Об амбициозности проекта свидетельствует то, что он стал самым крупным за всю историю южнокорейских военных разработок. Затраты на него оцениваются в 16,6 млрд. долларов. Непосредственно на разработку истрачено 7,7 млрд. долларов. Остальное, то есть 8,9 млрд., планируется потратить на постройку серийных образцов, то есть 170 машин. Получается, что один истребитель будет стоить почти 100 млн. долларов. Это многовато.

Ситуацию можно было бы как-то выправить при увеличении серийности производства. Поэтому Сеул возлагает большие надежды на то, что истребитель будет пользоваться популярностью на внешнем рынке. Но для этого товар должен обладать отличным качеством.

Во время презентации был раскрыт ряд характеристик. Длина самолета – 16,9 м, высота – 4,7 м, размах крыла – 11,2 м. Максимальная взлетная масса должна достигать 25400 кг. Максимальная скорость на высоте – 2300 км/ч. Дальность полета – 2900 км.

Во время презентации было заявлено, что KF-21 по малозаметности превосходит два созданных в Европе истребителя - Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale. Видимо, так оно и есть, о чем, например, свидетельствует геометрия его планера, позаимствованная у «невидимки» F-22. Вероятно, он также имеет радиопоглощающее покрытие. Однако настоящим «невидимкой» он быть не может в связи с использованием внешних подвесок боеприпасов.

К используемым боеприпасам «воздух-воздух» относится одна американская ракета AIM-120 и две ракеты европейской разработки – Meteor и IRIS-T. Наземные цели поражаются при помощи немецко-шведской крылатой ракеты KEPD-150/350 TAURUS, дальность полета которой превышает 500 км. Должны быть и планирующие бомбы. Максимальная боевая нагрузка – 7700 кг, что неплохо для среднего истребителя, каковым является KF-21. Но с тяжелым истребителем по этой характеристике он соперничать не в состоянии.

И, наконец, о двигателе. Он американский - General Electric F414. Тяга – 5900 кгс, тяга на форсаже – 9000 кгс. Эти цифры необходимо умножить на два, поскольку используются два двигателя.

Как было сказано выше, Южная Корея рассчитывает продавать свой истребитель не только Индонезии. Однако для коммерческого успеха надо снижать стоимость производства, доведя цену на истребитель хотя бы до 80 млн. долларов.

Есть и другой инструмент «экономического успеха», которым активно пользуются Штаты. Это устранение конкурентов при помощи силового давления на потенциальных покупателей техники конкурентов.