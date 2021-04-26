В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ВКС России успешно испытали новую противоракету

Газета.Ru
18 минут назад
Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно испытали новую противоракету системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
ВКС России успешно испытали новую противоракету
Фото: Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»
Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
"Успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", – сообщили в Минобороны.
Как рассказал командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, в ходе тестирования ракеты боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью. Кроме того, после серии испытаний ракета подтвердила свои заложенные характеристики.
Ранее издание "Военно-промышленный курьер" описало действия России при ракетном ударе Соединенных Штатов. Как отмечает СМИ, Россия сможет контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника, в частности США, благодаря космической системе "Купол", который планируют развернуть к 2024 году.
Оружие,Армия,Войска,ИТАР-ТАСС,Россия,Казахстан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители