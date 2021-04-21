Су-57 доработают для управления группой беспилотников

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на своей внутренней и внешней подвеске. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник.

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"Начата разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, которое позволит Су-57 управлять группой малых ударных и разведывательных БПЛА. Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования", - говорится в сообщении.

По словам источника, "один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы".

"Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой", - уточнил он.