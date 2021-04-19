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ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»

Lenta.ru
55 минут назад
Военно-морские силы (ВМС) США запланировали испытание противоракеты Standard Missile 6 (SM-6) версии Block IB, которая, как пишет The Drive, в перспективе может стать «убийцей» российского «Авангарда».
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
Фото: WikipediaWikipedia
Издание отмечает, что, поскольку сама противоракета будет развивать гиперзвуковую скорость, в дальнейшем она может использоваться для перехвата столь же быстрых планирующих целей, в частности, российских и китайских ракет и гиперзвуковых блоков.
Предполагается, что испытание SM-6 Block IB, находящейся в разработке, для уничтожения гиперзвуковой цели должно состояться в конце текущего года.
В марте член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что использование многоракетных перехватчиков вместо ракет SM-6 на американских кораблях типов Ticonderoga или Arleigh Burke позволяет с достаточно высокой вероятностью «отразить огневыми средствами удар небольших групп гиперзвуковых противокорабельных кораблей».
В марте 2018 года эксперт уверял, что система Aegis Combat, оснащенная ракетами SM-6, «наиболее совершенный иностранный зенитный ракетный комплекс», не может использоваться для перехвата гиперзвукового оружия.
Оружие,Армия,Константин Сивков,Соединенные Штаты,
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