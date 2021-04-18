Иран запустил процесс обогащения урана до 60%

"В докладе о проверке и мониторинге в Иране государствам-членам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня агентство подтвердило, что Иран начал производство фторида урана (UF6), обогащённого до уровня 60% уран-235, загружая фторид урана, обогащенный до 5% уран-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на тестовом заводе по обогащению в Натанзе. Согласно данным от Ирана, уровень обогащения произведенного фторида урана составил 55,3% уран-235", — сообщили в пресс-службе.