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МАГАТЭ подтвердило, что Иран запустил процесс обогащения урана до 60%

Прайм
19 минут назад
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран начал процесс обогащения урана на уровне 60% на предприятии в Натанзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАГАТЭ.
Иран запустил процесс обогащения урана до 60%
Фото: © fotolia.com/ nekat© fotolia.com/ nekat
В пятницу председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что Тегеран получил высокообогащенный 60-процентный уран. В Тегеране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов. Согласно заявлению президента Ирана Хасана Роухани, Тегеран принял решение об увеличении уровня обогащения урана и установке более современных центрифуг в ответ на диверсию на ядерном объекте в Натанзе.
"В докладе о проверке и мониторинге в Иране государствам-членам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня агентство подтвердило, что Иран начал производство фторида урана (UF6), обогащённого до уровня 60% уран-235, загружая фторид урана, обогащенный до 5% уран-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на тестовом заводе по обогащению в Натанзе. Согласно данным от Ирана, уровень обогащения произведенного фторида урана составил 55,3% уран-235", — сообщили в пресс-службе.
Агентство взяло образец произведенного фторида урана для "независимой проверки уровня обогащения, заявленного Ираном". О результатах проверки уведомят членов МАГАТЭ.
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