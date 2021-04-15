В США российский Су-57 назвали доступным

Издание пишет, что источником средств на производство новых самолетов могут стать зарубежные контракты.
«При примерной стоимости около 40 миллионов долларов каждый Су-57 сочетает в себе сложную авионику, лучшую в своем классе аэродинамику и внушительный набор вооружений в относительно доступной упаковке», — пишет журнал.
Вероятными покупателями самолета издание называет Индию, Турцию и Алжир.
Журнал полагает, что к концу 2024 года Вооруженные силы (ВС) России получат 22 истребителя Су-57, а всего до 2028 года страной будет закуплено 76 таких самолетов.
В апреле журнал The National Interest написал
, что ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57.
В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.
К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц истребителя пятого поколения.