В США российский Су-57 назвали доступным

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Издание пишет, что источником средств на производство новых самолетов могут стать зарубежные контракты.

«При примерной стоимости около 40 миллионов долларов каждый Су-57 сочетает в себе сложную авионику, лучшую в своем классе аэродинамику и внушительный набор вооружений в относительно доступной упаковке», — пишет журнал.

Вероятными покупателями самолета издание называет Индию, Турцию и Алжир.

Журнал полагает, что к концу 2024 года Вооруженные силы (ВС) России получат 22 истребителя Су-57, а всего до 2028 года страной будет закуплено 76 таких самолетов.

В апреле журнал The National Interest написал , что ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57.

В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.