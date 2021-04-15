Украина построит несколько патронных заводов

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что власти Украины планируют построить в стране несколько патронных заводов. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, речь идет о строительстве минимум двух таких предприятий.
"Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать", — сказал Арестович.
Он уточнил, что на строительство заводов уйдет от двух до трех лет. Как сообщает РИА "Новости", единственным предприятием подобного профиля на Украине был патронный завод в Луганске.
Однако в 2014 году он перешел под контроль самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Ранее исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром"Игорь Фоменко заявил, что отрасль по производству боеприпасов на Украине отсутствует и ее придется создавать с нуля.