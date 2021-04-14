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В США рассказали о способности России убить десятки миллионов американцев

Lenta.ru
1 час назад
В настоящее время Россия является единственной страной в мире, которая при помощи своего ядерного оружия способна за короткий срок убить сразу десятки миллионов американцев, рассказывает в публикации журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
The NI: Россия способна убить десятки миллионов американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если Америка намерена противостоять России, это должно быть связано с чем-то экзистенциально важным. Искушать судьбу Украиной сегодня кажется очень рискованным», — пишет автор.
Согласно Лоусону, обсуждение вопроса о членстве Украины в НАТО является огромной стратегической ошибкой США, которые, отвлекаясь на Европу, могут упустить гораздо более важную проблему, заключающуюся в подъеме Китая в Азии.
В публикации аналитик утверждает, что «китайско-российская ось уже становится последним геополитическим кошмаром Америки», а включение в нее новых участников, например, Ирана, «только усугубит этот кошмар».
В апреле ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx написал, что перспективный американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider может изменить власть в Тихом океане, например, в случае военных действий против Китая.
Оружие,Армия,НАТО,The National Interest,Россия,Соединенные Штаты,
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