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ВМС США получат «убийц» российских «Калибров»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Корабли Военно-морских сил (ВМС) США получат лазерное оружие, способное «убивать» российские («Калибр») и китайские (YJ-18) крылатые ракеты, сообщает Popular Mechanics.
Журнал пишет, что все больше эсминцев вооружаются лазером Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), способным поражать небольшие дроны, а в конце текущего года эсминец Preble типа Arleigh Burke получит более мощную установку High Energy Laser и Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS), которая сможет уничтожать приближающиеся крылатые ракеты.
Издание отмечает, что HELIOS будет концентрироваться на боеголовке или сенсоре ракеты. В первом случае оружие противника взорвется, во втором — не сможет достичь цели. «ВМС надеется, что HELIOS сможет стать эффективной противоракетной системой, способной сбивать приближающиеся дозвуковые противокорабельные крылатые ракеты», — пишет журнал.
В апреле издание The National Interest написало, что АПЛ проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» Военно-морского флота (ВМФ) России могут представлять большую угрозу для ВМС США.
Оружие,Армия,Видео,Соединенные Штаты,
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