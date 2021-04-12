ВМС США получат «убийц» российских «Калибров»

Журнал пишет, что все больше эсминцев вооружаются лазером Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), способным поражать небольшие дроны, а в конце текущего года эсминец Preble типа Arleigh Burke получит более мощную установку High Energy Laser и Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS), которая сможет уничтожать приближающиеся крылатые ракеты.