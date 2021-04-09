Выпущенные более 40-лет назад Т-72 передали в войска на Украине

Львовский бронетанковый завод на днях передал ВСУ вторую за неполный месяц партию танков. Судя по обнародованным фотографиям, подтверждаются предположения о том, что на этом предприятии ведется я модернизация старых советских Т-72 "Урал", производство которых было прекращено в Нижнем Тагиле более 40 лет назад.