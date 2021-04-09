Выпущенные более 40-лет назад Т-72 передали в войска на Украине

Если в мартовской поставке присутствовал
один такой танк, то сейчас уже видны две боевые машины. Третий танк, по всей видимости, является более поздним Т-72АВ. Еще два - это так называемые Т-64БВ образца 2017 года. Они отличаются от базовой модели установкой ночного тепловизионного прицела, более совершенных средств связи натовского образца, спутниковой навигации, телевизионных камер заднего вида, а также усовершенствованной динамической защитой. Аналогичные мероприятия были проведены и на "семьдесят вторых".