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Выпущенные более 40-лет назад Т-72 передали в войска на Украине

Российская Газета
1 час назад
Львовский бронетанковый завод на днях передал ВСУ вторую за неполный месяц партию танков. Судя по обнародованным фотографиям, подтверждаются предположения о том, что на этом предприятии ведется я модернизация старых советских Т-72 "Урал", производство которых было прекращено в Нижнем Тагиле более 40 лет назад.
Выпущенные более 40-лет назад Т-72 передали в войска на Украине
Фото: УкроборонпромУкроборонпром
Если в мартовской поставке присутствовал один такой танк, то сейчас уже видны две боевые машины. Третий танк, по всей видимости, является более поздним Т-72АВ. Еще два - это так называемые Т-64БВ образца 2017 года. Они отличаются от базовой модели установкой ночного тепловизионного прицела, более совершенных средств связи натовского образца, спутниковой навигации, телевизионных камер заднего вида, а также усовершенствованной динамической защитой. Аналогичные мероприятия были проведены и на "семьдесят вторых".
Разумеется, такая техника не сможет конкурировать на равных с современными моделями, но определенную угрозу на поле боя она представляет.
По данным справочника Military Balance, на начало 2021 г. в ВСУ находилось 210 Т-64БВ образца 2017 года.
Учитывая, что на базах хранения продолжает оставаться около 500 устаревших версий Т-72, у военного ведомства этого государства есть резервы по наращиванию общего числа имеющейся в войсках бронетехники.
Необходимо отметить, что темпы ремонта достаточно скромные, к тому же имеет место хроническое недофинсирование. Из-за этого, например, харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, по сути, превратился в банкрота.
Значительные проблемы испытывает ВСУ и с легкой бронированной техникой, из-за чего возникла потребность заказывать советские боевые машины пехоты первого поколения за рубежом. Правда, часто такие сделки сопровождаются различным скандалами.
Большие сложности у киевских чиновников в военной форме и с батальонами территориальной обороны, которые на самом деле являются небоеспособными "бумажными войсками". Как выяснилось, в них военнослужащие только числятся, а также отсутствует исправная боевая техника.
Оружие,Армия,Украина,Министерство обороны,
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