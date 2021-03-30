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Эксперт назвал мощнейшее оружие XXI века

News.ru
22 минуты назад
Мощным оружием XXI века является единственный в мире российский серийный боевой экраноплан проекта 903 «Лунь». Об этом в интервью ТАСС заявил главный конструктор экраноплана Владимир Кирилловых.
Эксперт назвал мощнейшее оружие XXI века
Фото: МО СССР/arms-expo.ruМО СССР/arms-expo.ru
Экраноплан «Лунь» ещё является оружием XXI века, такого ни у кого нет. Шесть ракет «Москит» в сочетании с его скоростью — это очень мощное оружие, — сказал Кирилловых, которому 20 марта исполнилось 90 лет.
По словам конструктора, боевые возможности экраноплана высоко оценены экспертами. Кирилловых подчеркнул, что «Лунь» был способен решать задачи против любых надводных сил возможного противника, включая авианосные соединения.
Единственный экраноплан проекта 903 «Лунь» был построен с 1983 по 1990 год. Его боевое оснащение включало в себя три сдвоенные пусковые установки противокорабельных ракет «Москит». Высокая скорость позволяла экраноплану незаметно для радаров подходить к авианосцам на расстояние точного запуска ракеты.
Сейчас экраноплан находится в дербентском парке «Патриот». Предполагается, что он станет центральным экспонатом парка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ВМФ РФ раскрыл секрет подлодки, прозванной на Западе «Чёрной дырой».
Оружие,Армия,ИТАР-ТАСС,
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