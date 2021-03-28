Путин бьёт в «яблочко»: британское СМИ о новом оружии России

Испытания новых смертоносных гиперзвуковых ракет России
, способных спустя несколько минут после запуска нанести удары по целям в США
, прошли успешно.
Такое оружие может серьёзно изменить характер военных противостояний в будущем, высказал своё мнение британский Express.
Издание отмечает, что ракеты могут лететь на скорости в пять и более Махов, что в пять раз больше скорости звука. Подобная скорость гиперзвуковых ракет, а также их пологая траектория и способность маневрировать в полёте затрудняют перехват.
Отмечая испытания нового российского вооружения в Арктике, издание указывает, что Пентагон
пока отстаёт от основных военных соперников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» состоится в июне. Он станет началом государственных испытаний ракетного комплекса. Причём в июне может состояться залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами.