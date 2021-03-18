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Турецкий ударный вертолет получит украинский двигатель 

Lenta.ru 1 час назад
Турецкий ударный вертолет получит украинский двигатель
Фото: Public Domain / Wikimedia
Турецкий 11-тонный ударный вертолет T929 (Atak II) получит двухкамерный турбовальный двигатель мощностью 2,5 тысячи лошадиных сил украинского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на заявление главы Turkish Aerospace Industries (TAI) Темела Котила.
По его словам, первый полет T929 намечен на 2023 год. Подробностей о силовой установке для вертолета руководитель не раскрыл.
Генеральный директор также сообщил, что стоимость одного турецкого истребителя пятого поколения Turkish Fighter X (TF-X), над которым работают в TAI, составит около 100 миллионов долларов. Котил отметил, что первый полет самолета должен состояться в 2025 году, а в 2029-м его планируется принять на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) Турции.
Ежемесячно планируется производить по два TF-X. Ежегодный доход TAI от соответствующей программы оценивается в 2,4 миллиарда долларов. Согласно Котилу, в возглавляемой им компании 1000 из 4000 инженеров работают над TF-X.
В марте в публикации 19FortyFive говорилось, что возможное появление в Турции российского истребителя пятого поколения Су-57 станет кошмаром НАТО. Таким образом в издании прокомментировали мартовское заявление пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова, в котором говорилось о готовности России поставить Турции истребители Су-35 и Су-57, а также сотрудничать с Анкарой по проекту TF-X.
В сентябре 2020 года Defense News написало, что Украина и Турция стремятся углубить свое военно-техническое сотрудничество, чему были посвящены переговоры, состоявшиеся в конце августа того же года в Анкаре.
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Комментарии
Оружие , Армия , Валерий Решетников , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , НАТО , Турция
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