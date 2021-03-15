Россия и США остались крупнейшими экспортёрами оружия 

Москва и Вашингтон в период с 2016 года по 2020 год продали за рубеж вооружений больше других. При этом объём продаж российских вооружений снизился на 22%.

Об этом говорится в докладе о состоянии мировой торговли вооружениями, который подготовил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ).

Оружием в последнюю рассматриваемую пятилетку торговали 65 стран. Кроме России и США, лидерами по экспорту стали Франция, Германия и Китай. На долю ведущей пятёрки торговцев оружием пришлось 76% всего экспорта.

Доля России в нём составила 20%, оружие Москва поставляла в 45 стран мира. Основной причиной падения продаж на 22% названо сокращение на 53% поставок в Индию. Эти потери не компенсировало даже увеличение объёмов экспорта в Китай (на 49%), Алжир (на 49%) и Египет (на 430%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что экспорт оружия из Германии в страны Ближнего Востока в 2020 году превысил €1 млрд Об этом заявили в партии зелёных со ссылкой на ответ кабмина страны на соответствующий парламентский запрос. Основная часть контрактов на поставки оружия была заключена с Египтом. Их общая сумма составила €752 млн