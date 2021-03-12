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Назван американский «убийца» российского комплекса С-400 

Ferra.ru и ещё 1 18 часов назад
Назван американский «убийца» российского С-400
Фото: Ferra
Издание Popular Mechanics назвало американский перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider «убийцей» российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», а также китайских истребителей пятого поколения J-20.
Перевод материала предоставила «Лента.ру». Эксперты рассказали, что новый B-21 Raider сможет проникать вглубь территории противника и при этом оставаться незамеченным для радаров. Также специалисты отметили, что новый самолёт внешне напоминает уменьшенный B-2 Spirit.
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Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) США намерены получить не менее 100 самолётов B-21 Raider. Их общая стоимость составит $80 млрд Новые самолёты должны будут заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit.
Недавно США случайно раскрыли характеристики стратегического бомбардировщика. Стало известно, что фюзеляж B-21 в длину составит примерно 15 метров, а размах его крыла достигнет 42 метров.
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Оружие , Армия , Lenta.ru , США
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