Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В России разработали ракету-ловушку для беспилотников 

Lenta.ru 23 минуты назад
В России разработали ракету-ловушку для беспилотников
Фото: CHRISTINNE MUSCHI / Reuters
В России разработали ракету-ловушку для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на патентные документы ученых из «Российского федерального ядерного центра — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) госкорпорации «Росатом».
Согласно описанию запатентованного изобретения, оно состоит из ракеты с блоком наведения, доставляющей контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой, по углам которой прикреплены грузы. Данные грузы помогают растянуть сеть в полете и обеспечивают захват дрона.
Создатели проекта считают, что существующие в России аналогичные проекты по захвату беспилотников неэффективны против скоростных маневренных БПЛА. Они отмечают, что их ракета-ловушка сможет справиться с данной задачей за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, которые связаны с сетью-ловушкой, путем удлинения метательных стволов при вылете из них грузов.
Ранее сообщалось, что в России летом испытают вооружение тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус». В ходе тестов предполагается нанести с БПЛА «первые авиаудары по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса "воздух — поверхность", в том числе высокоточными управляемыми ракетами и корректируемыми авиабомбами».
Видео дня. Меган Маркл облила грязью семью принца Гарри в интервью Опре
Последние новости
Биометрические данные россиян захотели собирать активнее Биометрические данные россиян захотели собирать активнее Украина заявила об ожидании одобрения Россией плана урегулирования в Донбассе Украина заявила об ожидании одобрения Россией плана урегулирования в Донбассе Раскрыта личность встретившегося с Путиным в Кремле иностранца Раскрыта личность встретившегося с Путиным в Кремле иностранца
Комментарии 2
Оружие , Армия , Росатом
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
02:34
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
В мире
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
00:18
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
Общество
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
00:07
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
Происшествия
Извержение Ключевской Сопки на Камчатке показали на видео
00:57
Извержение Ключевской Сопки на Камчатке показали на видео
Происшествия
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
00:39
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
00:37
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
В мире Происшествия
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
01:01
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение