В России разработали ракету-ловушку для беспилотников 

Согласно описанию запатентованного изобретения, оно состоит из ракеты с блоком наведения, доставляющей контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой, по углам которой прикреплены грузы. Данные грузы помогают растянуть сеть в полете и обеспечивают захват дрона.

Создатели проекта считают, что существующие в России аналогичные проекты по захвату беспилотников неэффективны против скоростных маневренных БПЛА. Они отмечают, что их ракета-ловушка сможет справиться с данной задачей за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, которые связаны с сетью-ловушкой, путем удлинения метательных стволов при вылете из них грузов.