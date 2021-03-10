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SpaceX достался контракт Пентагона на $159 млн 

News.ru и ещё 2 22 минуты назад
SpaceX получила контракт Пентагона на $159 млн
Фото: Pavlo Gonchar/Linn/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press
Министерство обороны США заплатит компании SpaceX более $159 млн за запуск до конца 2023 финансового года двух аппаратов для вооружённых сил страны.
Также Пентагон заключил контракт стоимостью более $224 млн со своим постоянным партнёром, компанией United Launch Alliance. Она тоже должна будет отправить в космос два военных спутника, сообщают в американском Минобороны.
SpaceX уже получила госконтракт Пентагона. В октябре 2020 года компания за $149 млн должна была начать разработку спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами, позволяющими следить за запусками ракет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что к концу 2021 года американская компания SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. Запуск будет произведён в рамках программы Inspiration 4. Это первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту. Экипаж пробудет в космосе несколько дней.
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Оружие , В мире , Наука и техника , Министерство обороны , Пентагон , SpaceX , США
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