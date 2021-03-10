Росгвардия приготовилась ликвидировать невостребованное оружие

Вчера вступили в силу изменения в Закон "Об оружии". Согласно им меняется порядок, основания и сроки выдачи разрешений на ввоз в РФ иностранцами охотничьего оружия и патронов к нему для использования на охоте. Впредь выдачу разрешений на ввоз охотничьего оружия в Россию и установление сроков его вывоза из нашей страны будет осуществлять Росгвардия

"Разрешение на ввоз иностранными гражданами в Российскую Федерацию охотничьего оружия и патронов к нему для использования в охоте выдается на срок действия договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, заключенного с иностранными гражданами, но не может превышать 90 календарных дней", — говорится документе.

Отмечается, что основанием для отказа в выдаче разрешения на ввоз в Россию иностранцами охотничьего оружия и патронов к нему является непредставление заявителем необходимых документов. Среди них, например, — заявление, копия паспорта, договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, заключенный с иностранцем.

Также документом определены основания и порядок вывоза россиянами охотничьего оружия и патронов к нему в государства — члены Евразийского экономического союза для охоты. Отмечается, что россиянин, желающий вывезти оружие для охоты, не менее чем за 10 дней до вывоза обязан уведомить об этом Росгвардию.

Кроме того, вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Росгвардии утилизировать оружие, находящееся в подразделениях ведомства на хранении и не востребованное его владельцами на протяжении долгого времени.

Сегодня оружие и патроны к нему изымаются у собственника и находятся на хранении в Росгвардии или полиции в случае аннулирования лицензии или разрешения на оружие. Авторы инициативы указывают, что зачастую владельцы оружия, не имея желания владеть им (пройти требуемые проверки и медобследования, продать либо утилизировать оружие), не забирают его с хранения в Росгвардии. Таким образом, скопилось уже более 170 тысяч единиц невостребованного оружия и более 960 тысяч патронов к нему. Отмечается, что выручка от их возможной продажи не покроет затрат федерального бюджета на хранение, учет, транспортировку и оценку оружия.

Законопроект устанавливает механизм отчуждения такого оружия и патронов: если владелец оружия не заберет или не продаст его на протяжении одного года (и еще двух месяцев на выполнение предписания), "оружие и патроны к нему будут признаваться бесхозяйными и уничтожаться Росгвардией".