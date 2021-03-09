Возможности России в космосе испугали США 

Говоря о том, какое значение имеет использование космических систем для США, Реймонд отметил: «Противники понимают, как это важно, и развивают возможности с тем, чтобы лишить нас доступа». «Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем», — приводит слова командующего Космическими силами США ТАСС

Он также заявил, что «и у Китая, и у России есть ряд лазерных установок различной мощности». По версии американского генерала, их предназначение заключается в следующем: «С Земли уничтожить, повредить или помешать нам использовать спутники».

Кроме того, он выступил с утверждением, что Китай и Россия располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. «У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем», — уточнил американский военачальник.

Он также озвучил версию, согласно которой российская сторона якобы применяла спутник, предназначенный «для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите». Как считает Реймонд, у Китая тоже имеется «спутник, у которого есть роботизированная рука» для воздействия на другие аппараты.