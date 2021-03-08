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Полет «Альтиуса» с применением управляемых ракет запланирован на лето 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 53 минуты назад
В России испытают «Альтиус» с применением управляемых ракет
Фото: РИА Новости
Летом состоятся испытательные полеты опытного образца российского разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», сообщил источник в ОПК.
Полеты проведут «с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса „воздух — поверхность“. В частности, речь идет о „высокоточных управляемых ракетах и корректируемых авиабомбах из состава комплекса“, который создан специально для БПЛА.
В ходе испытаний планируется отработать программы типовых ударных вылетов с ударами по таким целям, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции различных средств поражения. В ходе предварительных испытаний уже состоялись сбросы неуправляемых свободнопадаюших бомб, передает РИА „Новости“.
Напомним, Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников „Альтиус“. В 2019 году Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , РИА Новости
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