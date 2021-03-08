В России испытают «Альтиус» с применением управляемых ракет

Летом состоятся испытательные полеты опытного образца российского разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», сообщил источник в ОПК.

Полеты проведут «с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса „воздух — поверхность“. В частности, речь идет о „высокоточных управляемых ракетах и корректируемых авиабомбах из состава комплекса“, который создан специально для БПЛА.

В ходе испытаний планируется отработать программы типовых ударных вылетов с ударами по таким целям, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции различных средств поражения. В ходе предварительных испытаний уже состоялись сбросы неуправляемых свободнопадаюших бомб, передает РИА „Новости“