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Появились кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 45 минут назад
Испытания ракеты комплекса «Бал» сняли на видео
Фото: РИА Новости
Опубликованы кадры испытаний береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» в безэховой камере. «Бал» может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров.
Целью ракеты в испытаниях выступают два излучающих рупора, имитирующих, в зависимости от поставленной задачи, как групповую цель из двух кораблей, так и один корабль и один источник помех, сообщает телеканал «Звезда».
Расстояние до цели в камере — 5 метров, что по условиям испытания равно 100 километрам на местности. «При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», — рассказал замгенконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.
БРК «Бал» снабжен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров.
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В 2019 году на вооружение Тихоокеанского флота поступили десять новых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал». Кроме того, комплексами снабдили Каспийскую флотилию в Дагестане.
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Оружие , Армия , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ТК "Звезда"
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