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National Interest оценил «секретное» оружие российских Су-57 

Газета.Ru и ещё 3 50 минут назад
В США оценили «секретное» оружие российских Су-57
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Американское издание National Interest оценило бортовую пушку ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57. Автор статьи обращает внимание на то, что ГШ-30-1 может быть полезна в определенных сценариях низкоинтенсивного взаимодействия "воздух-земля" и воздушного патрулирования, при этом она является лишь малой частью огромного потенциала боевой нагрузки истребителя.
Однако в материале отмечается, что большой мощи пушки удается добиться за счет потенциального раскачивания корпуса из-за сильной вибрации и создания повышенного уровня шума, что может быть проблематично для незаметного истребителя.

"Тем не менее, советские инженеры продемонстрировали, что отдачу пушки можно частично уменьшить", — подчеркивает автор.

Он предполагает, что идеи советских специалистов были использованы для улучшения оригинальной модели ГШ-30-1 перед установкой пушки на Су-57. В январе текущего года первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разместили в авиаполку Южного военного округа (ЮВО).
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Оружие , Армия , Су-57
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