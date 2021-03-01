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С дальним прицелом: на Западе высоко оценили радар Су-35 

Российская Газета 47 минут назад
На Западе высоко оценили радар Су-35
Фото: Vitalykuzmin.net
Среди многочисленных достоинств российского истребителя Су-35С важное место занимает его радар "Ирбис". Обладая высокой мощностью и отменной дальностью, РЛС поистине многофункциональна: ведя, скажем, ракеты к цели на поверхности, она продолжает сканировать небо в поисках угроз. Отдельного упоминания заслуживает механический доворот антенны для увеличения поля зрения радара.
Многоцелевой радар "Ирбис" Х-диапазона разработан НИИ приборостроения имени Тихомирова. Благодаря поворотной антенне (за это отвечает двухступенчатый гидропривод) угол обзора по высоте достигает 90, а по азимуту — 120 градусов. Таким полем зрения могут похвастать немногие истребители, пишет MilitaryWatch. По сравнению с предшественником, РЛС "Барс" (устанавливается на Су-27 и Су-30), у "Ирбиса" количество дискретных каналов увеличено до четырех, а пиковая мощность составляет 20 киловатт, что делает радар самым мощным в своем классе.
Заявленная разработчиком максимальная дальность обнаружения составляет 400 километров для целей типа "истребитель" и 160 км для летательных аппаратов, изготовленных по стелс-технологиям. На испытаниях "Ирбис", работая на мощности в 1 киловатт, засек истребитель Су-27 на дистанции в 300 километров, а на 250 километрах захватил цель. При работе по поверхности показатели меньше, но тоже впечатляющие: авианосец — 200 км, железнодорожный мост — 120. Кстати, дальность и четкость работы прицела в первую очередь отмечают российские пилоты, летающие на Су-35.
РЛС способна сопровождать до 30 целей в воздухе или 4 на поверхности в различных комбинациях. Радар может одновременно вести к целям до восьми современных ракет типа Р-77 или Р-37М. А работая по земле, "Ирбис" одновременно сканирует горизонт, не снижая ситуационной осведомленности летчика.
Этот выдающийся радар может серьезно повысить боевые качества истребителей Су-30, куда его планируют устанавливать в ходе модернизации. Что до Су-35, то он в перспективе получит еще более мощную РЛС с АФАР, созданную для Су-57.
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Оружие , Армия
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