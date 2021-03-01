Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В России началась разработка ракетного комплекса «Кедр» 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Россия начала создание новой баллистической ракеты «Кедр»
Фото: РИА Новости
На предприятиях оборонно-промышленного комплекса России началось проектирование стратегического ракетного комплекса нового поколения "Кедр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Это (научно-исследовательская работа "Кедр") — работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это — одно из направлений по созданию [ракетного комплекса] нового поколения", — добавил источник.

По его словам, над комплексом пока что ведется научно-исследовательская работа.

"Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР", — подчеркнул собеседник.

Ранее НАТО высоко оценило российский зенитный комплекс "Панцирь".
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Газета.Ru: последние новости
Вариант пистолета Лебедева для Минобороны и МВД прошел госиспытания Вариант пистолета Лебедева для Минобороны и МВД прошел госиспытания В Минобороны рассказали об использовании "Искандеров" против террористов в Сирии В Минобороны рассказали об использовании "Искандеров" против террористов в Сирии В России разработали "антидронные кейсы" для силовиков В России разработали "антидронные кейсы" для силовиков
Оружие , Армия , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
00:40
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
В мире
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
02:00
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
Происшествия
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
01:59
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
В мире
Видео с места пожара в жилом доме в Якутии
00:47
Видео с места пожара в жилом доме в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение