Россия начала создание новой баллистической ракеты «Кедр»

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса России началось проектирование стратегического ракетного комплекса нового поколения "Кедр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"Это (научно-исследовательская работа "Кедр") — работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это — одно из направлений по созданию [ракетного комплекса] нового поколения", — добавил источник.
По его словам, над комплексом пока что ведется научно-исследовательская работа.
"Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР", — подчеркнул собеседник.
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