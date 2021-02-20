Перечислены пять лучших видов российского оружия на мировом рынке 

Американское издание National Interest назвало лучшие российские военную технику и оружие на мировом рынке. Сейчас Россия занимает 21% глобального рынка вооружений.

Перевод американского материала предоставила «Российская газета». Первой в списке упоминается зенитная ракетная система С-400. Её купили Индия, Китай и Турция. Причём контракт с последней стал причиной ухудшения отношений Анкары с Вашингтоном. Отмечается также, что С-400 эффективен в противоракетной обороне.

Далее следует Су-35. Его назвали одним из самых совершенных российских истребителей при выгодной цене. Первым его иностранным заказчиком стал Китай.

Также в списке есть автомат Калашникова. Он недорог в производстве, прост, надежён и долговечен. За ним следует боевой танк Т-90С. Он стал бестселлером в странах второго и третьего мира. И наконец в списке упоминается истребитель пятого поколения Су-57. Экспортную версию самолёта уже предлагают Индии, Китаю и Турции.