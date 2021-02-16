Российский спецназ вооружат способными сбивать БПЛА модулями 

Бронемашинами «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ», которые могут бороться с беспилотными летательными аппаратами, оснастят спецназ армии РФ . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, в 2021 году бронемашины поступят в войска Центрального и Западного военных округов.

О применении группой спецназа подобного вооружения против беспилотников на расстоянии до 1,5 км на учениях в Краснодарском крае военное ведомство сообщало в 2020 году.

Особенность модуля, оснащённого крупнокалиберным пулемётом 12,7 мм, состоит в том, что он имеет полную стабилизацию, позволяющую вести прицельный огонь как с места, так и при движении транспортного средства. Автоматически захватывать и сопровождать цели — воздушные и наземные — помогает программное обеспечение. При этом в дневное время вражеский БТР при помощи «Арбалета» можно обнаружить на расстоянии до 2,5 км, ночью — до 1,5 км.

При этом эксперты отмечают, что проблема защиты от малых дронов ни в России, ни за границей пока не решена.

Оснащённый «Арбалетом» «Тигр-М» может поражать пехоту и лёгкую бронетехнику.

Кроме того, специалисты разработали и испытали вариант оснащения «Тигра» с боевым модулем, оснащенным 30-миллиметровой пушкой.