Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российский спецназ вооружат способными сбивать БПЛА модулями 

News.ru 1 час назад
Российский спецназ вооружат способными сбивать БПЛА модулями
Фото: компания «Оружейные мастерские»
Бронемашинами «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ», которые могут бороться с беспилотными летательными аппаратами, оснастят спецназ армии РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
По данным издания, в 2021 году бронемашины поступят в войска Центрального и Западного военных округов.
О применении группой спецназа подобного вооружения против беспилотников на расстоянии до 1,5 км на учениях в Краснодарском крае военное ведомство сообщало в 2020 году.
Особенность модуля, оснащённого крупнокалиберным пулемётом 12,7 мм, состоит в том, что он имеет полную стабилизацию, позволяющую вести прицельный огонь как с места, так и при движении транспортного средства. Автоматически захватывать и сопровождать цели — воздушные и наземные — помогает программное обеспечение. При этом в дневное время вражеский БТР при помощи «Арбалета» можно обнаружить на расстоянии до 2,5 км, ночью — до 1,5 км.
При этом эксперты отмечают, что проблема защиты от малых дронов ни в России, ни за границей пока не решена.
Оснащённый «Арбалетом» «Тигр-М» может поражать пехоту и лёгкую бронетехнику.
Кроме того, специалисты разработали и испытали вариант оснащения «Тигра» с боевым модулем, оснащенным 30-миллиметровой пушкой.
Ранее NEWS.ru писал, что группа компаний «Калашников» (входит в Ростех) впервые за рубежом продемонстрирует новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56 мм.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
News.ru: последние новости
Россия придумала, как гарантированно защититься от НАТО Россия придумала, как гарантированно защититься от НАТО У истребителей F-35 обнаружена новая проблема У истребителей F-35 обнаружена новая проблема «Калашников» впервые представит за рубежом автомат АК-19 «Калашников» впервые представит за рубежом автомат АК-19
Комментарии
Оружие , Армия , Министерство обороны , Ростех , НАТО , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
01:42
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
В мире Происшествия
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
00:24
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
Происшествия
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
01:17
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
Новости Москвы Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение