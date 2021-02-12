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Москва

«Ведро» от танка «Оплот» разочаровало украинских военных 

Российская Газета 55 минут назад
На Украине решили модернизировать технику комплекса «Оболонь-А».
Фото: Twitter
На Украине решили модернизировать технику комплекса "Оболонь-А". Об этом информирует "Український мілітарний портал".
В настоящее время на машину управления огнем артиллерии 1В26-1, выполненную на шасси советского легкого бронированного транспортера МТ-Лбу, установлен новый панорамный прицел, выполненный в форме шара. Он оборудован тремя каналами: телевизионным, тепловизионным и лазерным дальномерным.
Сообщается, что с помощью этого оборудования возможно в автоматическом режиме осуществлять планирование огня и передачу целеуказания различным средствам поражения. Максимальная дальность обнаружения целей составляет 15000 метров.
Интересно, что "Оболонь-А" впервые представили менее трех лет назад, в августе 2018 года, на военном параде в Киеве.
В своем первоначальном виде эта машина была оборудована прицелом ПНК-6 черкасского завода "Фотоприбор", предназначавшимся для основного боевого танка БМ "Оплот".
За характерный вид этот прибор прозвали "ведром". Его часто критиковали за громоздкость и немалый вес — 290 кг. К тому же по характеристикам он уступал более современным образцам. Поэтому неудивительно, что произошла такая замена.
Как считают российские военные эксперты, от ПНК-6 могут отказаться и на новой версии танка "Оплот", который сейчас пытаются доработать в рамках программы "Бастион".
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Оружие , Армия , Киев
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