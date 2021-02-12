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США передали Грузии 300 гранатометов и пулеметов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
США передали Грузии 300 гранатометов и пулеметов
Фото: Reuters
Совместные учения на военной базе Вазиани близ Тбилиси провели грузинские и американские военные, тестируя переданные Америкой Грузии гранатометы и пулеметы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает посольство США в Грузии в пятницу, во время учений были использованы «только что переданные 100 гранатометов МК19 и 200 пулеметов М2».

«Эти учения подтверждают сотрудничество и партнерство в области обороны и безопасности», — заявила американская дипломатическая миссия.

Отмечается, что перевооружение армии Грузии проводится по стандартам НАТО.
Переданное оружие — часть из помощи в 18 млн долларов, которые предназначены на поставки в армию Грузии.
Летом прошлого года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о поставках американского оружия в Силы обороны Грузии, в том числе о дополнительных партиях американских противотанковых комплексов «Джавелин».

«Все боевые подразделения будут полностью экипированы современным вооружением по стандартам НАТО», — говорил он.

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Оружие , Армия , Ираклий Гарибашвили , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , США , Тбилиси
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