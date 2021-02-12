США передали Грузии 300 гранатометов и пулеметов 

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Совместные учения на военной базе Вазиани близ Тбилиси провели грузинские и американские военные, тестируя переданные Америкой Грузии гранатометы и пулеметы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает посольство США в Грузии в пятницу, во время учений были использованы «только что переданные 100 гранатометов МК19 и 200 пулеметов М2».

«Эти учения подтверждают сотрудничество и партнерство в области обороны и безопасности», — заявила американская дипломатическая миссия.

Отмечается, что перевооружение армии Грузии проводится по стандартам НАТО

Переданное оружие — часть из помощи в 18 млн долларов, которые предназначены на поставки в армию Грузии.

Летом прошлого года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о поставках американского оружия в Силы обороны Грузии, в том числе о дополнительных партиях американских противотанковых комплексов «Джавелин».