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Москва

Самое секретное оружие России оказалось не создано 

Lenta.ru 20 минут назад
Самое секретное оружие России оказалось не создано
Фото: Кадр: Минобороны России / YouTube
Самым секретным суперооружием России оказалась крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Корнев.
Специалист напомнил, что данное оружие было представлено в марте 2018 года.

«Из-за технологической уникальности она сейчас остается, наверное, наиболее секретной — о работах по ней в открытых источниках нет никакой информации. В западных изданиях сообщалось, что было выполнено несколько испытательных пусков прототипов изделия. Вероятно, до создания собственно системы вооружений пока еще далеко», — предполагает автор.

В декабре 2020 года в публикации «Военно-промышленного курьера» условием обнаружения применения «Буревестника» боевой частью мощностью две мегатонны (в тротиловом эквиваленте) называлось «внезапное исчезновение одного из крупных мегаполисов США вместе со всем населением».
В августе 2019 телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки, сообщил, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область), произошедший в том же месяце, случился во время попытки поднять ракету «Буревестник» со дна моря.
В ноябре 2018 года в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда сообщил, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).
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Оружие , Армия , Дмитрий Корнев , НАТО , газета "Известия" , США
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