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Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев» 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Российский бомбардировщик Ту-22М3 пострелял «убийцами авианосцев»
Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry
Характеристики новых крылатых ракет X-32 в ходе стрельб на военном полигоне подтвердил оснащённый дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Крылатая ракета воздушного базирования Х-32 была принята на вооружение в 2016 году. Её штатным носителем планировалось сделать модернизированный самолёт Ту-22М3М, проходящий лётные испытания.
По словам собеседника агентства, дооборудованный Ту-22М3 провёл несколько пусков ракет Х-32

Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания — «в колышек», — рассказал источник РИА Новости.

Новые ракеты в первую очередь предназначаются для поражения надводных целей и представляют группу так называемых убийц авианосцев, поскольку современное ПВО имеет крайне низкую эффективность перехвата подобных зарядов.
Ранее NEWS.ru сообщил, что предприятие Ростеха представило новый российский пистолет «Аспид». Разработка ЦНИИТОЧМАШ достаточно лёгкая, несмотря на массивный внешний вид, рассчитана на 18 патронов и убойную дальность сохраняет на дистанции до 600 метров.
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Оружие , Армия , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости , Новосибирск , Новосибирская Область
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