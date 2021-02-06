Российский бомбардировщик Ту-22М3 пострелял «убийцами авианосцев»

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Характеристики новых крылатых ракет X-32 в ходе стрельб на военном полигоне подтвердил оснащённый дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Крылатая ракета воздушного базирования Х-32 была принята на вооружение в 2016 году. Её штатным носителем планировалось сделать модернизированный самолёт Ту-22М3М, проходящий лётные испытания.

Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания — «в колышек», — рассказал источник РИА Новости. По словам собеседника агентства, дооборудованный Ту-22М3 провёл несколько пусков ракет Х-32

Новые ракеты в первую очередь предназначаются для поражения надводных целей и представляют группу так называемых убийц авианосцев, поскольку современное ПВО имеет крайне низкую эффективность перехвата подобных зарядов.