Для российского танка «Армата» оформили экспортные документы 

Российский танк Т-14 «Армата» считается самым современным основным боевым танком (ОБТ) в мире. Это первый танк третьего послевоенного поколения.

Рособоронэкспорте оформили для новейшего российского танка паспорт экспортного облика. Этот документ позволяет представлять боевую машину за рубежом, передает РИА Новости . Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее заявлял о том, что международный дебют «Арматы» состоится в Объединенных Арабских Эмиратах на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Танк Т-14 построен на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Он вооружен 125-мм пушкой, размещенной в необитаемой башне. Танк построен на единой платформе с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15. Он предназначен для ведения так называемой «сетецентрической войны» — во время боевых действий боевые машины должны обмениваться информацией о целях и условиях боевой обстановки в реальном времени. Т-14 разработан для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником и поддержки наступления мотострелковых подразделений.