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Для российского танка «Армата» оформили экспортные документы 

Профиль и ещё 13 1 час назад
Для российского танка «Армата» оформили экспортные документы
Фото: profile.ru
Российский танк Т-14 «Армата» считается самым современным основным боевым танком (ОБТ) в мире. Это первый танк третьего послевоенного поколения.
В Рособоронэкспорте оформили для новейшего российского танка паспорт экспортного облика. Этот документ позволяет представлять боевую машину за рубежом, передает РИА Новости. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее заявлял о том, что международный дебют «Арматы» состоится в Объединенных Арабских Эмиратах на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.
Ранее «Профиль» писал о том, когда «Армату» поставят на вооружение российской армии. Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в декабре 2020 года объяснил, что поставки Т-14 начнутся в 2021 году. До конца 2021 года Минобороны России планирует получить 132 боевых машины Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».
Танк Т-14 построен на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Он вооружен 125-мм пушкой, размещенной в необитаемой башне. Танк построен на единой платформе с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15. Он предназначен для ведения так называемой «сетецентрической войны» — во время боевых действий боевые машины должны обмениваться информацией о целях и условиях боевой обстановки в реальном времени. Т-14 разработан для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником и поддержки наступления мотострелковых подразделений.
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Комментарии 6
Оружие , Армия , Сергей Чемезов , Александр Михеев , Министерство обороны , Ростех , Рособоронэкспорт , РИА Новости
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