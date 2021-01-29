ВДВ получат ракетный комплекс «Корнет-Д1»

Ростех завершает разработку новейшего авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (СПТРК) "Корнет-Д1" на шасси боевой машины десанта БМД-4М в интересах Воздушно-десантных войск ( ВДВ ), сейчас комплекс проходит испытания, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев

Как отмечали ранее в Минобороны РФ , в Омском учебном центре ВДВ в декабре 2020 года был открыт набор на новые специальности. В частности, в центре будут готовить командиров расчетов комплексов нового поколения "Корнет".

"Речь идет о комплексе "Корнет-Д1". Это принципиально новый комплекс — от штатного, стоящего на вооружении комплекса "Корнет", в нем осталась только система управления ракетой в полете. "Корнет-Д1" для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М. Разработка машины завершается, сейчас комплекс проходит испытания", — сказал Оздоев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений.

Боевая машина нового СПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте. Установки также оснащены автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине "Корнета-Д1" размещена полноценная выносная пусковая установка ПТРК, которая может использоваться параллельно.

Для "Корнета-Д1" разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели.

"Дальность полета противотанковой ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью увеличена до 8 километров, дальность полета ракеты с термобарической боевой частью до 10 километров. Ракета с термобарической боевой частью в своем составе имеет неконтактный датчик цели, который позволяет поражать малоскоростные воздушные цели", — отметил Оздоев.

Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский "Корнет-Д1" обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.

Индустриальный директор пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса "Корнет", созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до 5 километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины.