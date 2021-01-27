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Пистолет «Аспид» передадут на апробацию в силовые ведомства 

ТАСС 58 минут назад
Пистолет «Аспид» передадут на апробацию в силовые ведомства
Фото: РИА Новости
Спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" планируют передать на апробацию силовым ведомствам, отзывы которых помогут доработать пистолет перед испытаниями. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Центральный НИИ точного машиностроения госкорпорации "Ростех" передаст 9х19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания", — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Ростехе, этап апробации позволит потенциальным потребителям ознакомиться с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Потом начнется процесс предварительных и приемочных испытаний "Аспида".

"Недавно "Аспид" прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям. Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам — в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. Полученные замечания будут внесены в конструкторскую документацию для доработки оружия. К этапу предварительных испытаний ЦНИИточмаш соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы", — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

"Аспид" входит в знаменитую "змеиную" линейку пистолетов наряду с "Удавом" и "Полозом". Спортивный самозарядный пистолет разрабатывался с возможностью использования его в соревнованиях по практической стрельбе. Оружие планируется разработать в нескольких классах, которые будут отличаться как вместимостью магазина (18 или 22 патрона), так и использованием дополнительного оборудования.
Гарантийный ресурс пистолета должен составить не менее 25 тыс. выстрелов. Ресурс магазина, в том числе при испытаниях в специальных условиях, — не менее 7 500 выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.
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Оружие , Армия , Бекхан Оздоев , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , Москва
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