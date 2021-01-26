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В США заявили, что ВВС страны опознали два самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски 

ТАСС 40 минут назад
В США заявили, что ВВС страны опознали два самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски
Фото: РИА Новости
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) утверждает, что опознало и отследило два российских самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски, при этом нарушения воздушного пространства США или Канады не было.

"Около 19:00 (03:00 мск 26 января — прим. ТАСС) подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в зону опознавания ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады", — говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении НОРАД в Twitter.

Как сообщили 11 января в Минобороны РФ, экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств, подчеркнули в ведомстве.
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Оружие , Армия , ИТАР-ТАСС , Аляска , Канада , США
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