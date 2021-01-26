В США заявили, что ВВС страны опознали два самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски 

"Около 19:00 (03:00 мск 26 января — прим. ТАСС) подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в зону опознавания ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады", — говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении НОРАД в Twitter.