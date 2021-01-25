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На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Автомат Калашникова переделали под патроны НАТО на Украине
Фото: РИА Новости
Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров.

«Украинская армия — потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», — цитирует сообщение завода РИА «Новости».

Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам.
Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5x39 Grendel и 7,62х39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина.
Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии.
В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.
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Оружие , Армия , Министерство обороны
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