Автомат Калашникова переделали под патроны НАТО на Украине

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Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров.

«Украинская армия — потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», — цитирует сообщение завода РИА «Новости».

Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам.

Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5x39 Grendel и 7,62х39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина.

Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии.