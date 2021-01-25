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Москва

Сборка российско-китайского самолета CR-929 начнется в 2021 году 

Российская Газета 51 минуту назад
Сборка российско-китайского самолета начнется в 2021 году
Фото: РИА Новости
Производство разрабатываемого совместно Россией и Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 должно начаться в 2021 году.
Об этом сообщает шанхайский информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на главного инженера по предварительным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Чжан Чжигана.
Запуск процесса сборки первого образца означает, что стороны согласовали и утвердили такие параметры воздушного судна, как форма фюзеляжа, его размер, основные материалы конструкции и подобрали главных поставщиков, — пишет ТАСС.
Напомним, всего три страны в мире создавали широкофюзеляжные пассажирские лайнеры — США, Франция и СССР.
Как говорят специалисты, CR929 — это самый высокотехнологичный проект в портфеле общих партнерских проектов двух государств и выдающийся пример кооперации в мировом авиастроении. Самолет разрабатывается совместным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации и базирующейся в Шанхае китайской COMAC — компанией Craic.
Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская — за фюзеляж, носовой обтекатель, горизонтальное и вертикальное оперение.
Ранее сообщалось, что по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет примерно 800 лайнеров. Будет создано семейство самолетов в трех конфигурациях: базовая, укороченная и удлиненная. Базовая конфигурация — CR929-600 — будет вмещать 280 пассажиров и летать на 12 000 километров. Первый испытательный полет намечен на 2023 год.
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Комментарии 3
Оружие , Армия , COMAC , ОАК , ИТАР-ТАСС , Китай , США , Франция , Шанхай
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