Сборка российско-китайского самолета начнется в 2021 году

Производство разрабатываемого совместно Россией Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 должно начаться в 2021 году.

Об этом сообщает шанхайский информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на главного инженера по предварительным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации ( COMAC ) Чжан Чжигана.

Запуск процесса сборки первого образца означает, что стороны согласовали и утвердили такие параметры воздушного судна, как форма фюзеляжа, его размер, основные материалы конструкции и подобрали главных поставщиков, — пишет ТАСС

Напомним, всего три страны в мире создавали широкофюзеляжные пассажирские лайнеры — США, Франция и СССР.

Как говорят специалисты, CR929 — это самый высокотехнологичный проект в портфеле общих партнерских проектов двух государств и выдающийся пример кооперации в мировом авиастроении. Самолет разрабатывается совместным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации и базирующейся в Шанхае китайской COMAC — компанией Craic.

Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская — за фюзеляж, носовой обтекатель, горизонтальное и вертикальное оперение.

Ранее сообщалось, что по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет примерно 800 лайнеров. Будет создано семейство самолетов в трех конфигурациях: базовая, укороченная и удлиненная. Базовая конфигурация — CR929-600 — будет вмещать 280 пассажиров и летать на 12 000 километров. Первый испытательный полет намечен на 2023 год.