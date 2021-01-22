Армия России получила новый комплекс «Пенициллин»

Новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» поступили в российскую армию, сообщил директор концерна «Вега» (входит в Росэлектронику госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.
Комплекс разработан для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет путём фиксирования звуковых и тепловых сигналов от выстрелов и разрывов. Полученные координаты расположения орудий противника наносятся на электронную карту, передаёт РИА Новости.
«Пенициллин» может работать при температуре от -40 до +50 градусов, при этом на определение координат совершившего выстрел орудия технике хватает пяти секунд и менее. В отличие от других систем, «Пенициллин» использует не радиолокацию, а совмещённую тепло-звуковую разведку и его радиоэлектронное подавление невозможно и система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции. Комплекс устанавливается на шасси «КамАЗа», а разведывательный модуль крепится на подъёмной мачте.
Как писал NEWS.ru ранее, поддержку операциям Военно-морского флота России в 2021 году составят ракетные бригады сухопутных войск, оснащённые комплексами «Искандер-М», сообщил источник в Минобороны. По словам инсайдера, новую концепцию взаимодействия флота и сухопутных бригад отработают уже в 2021 году на учениях «Запад-2021».