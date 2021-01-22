Армия России получила новый комплекс «Пенициллин»

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Комплекс разработан для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет путём фиксирования звуковых и тепловых сигналов от выстрелов и разрывов. Полученные координаты расположения орудий противника наносятся на электронную карту, передаёт РИА Новости.

«Пенициллин» может работать при температуре от -40 до +50 градусов, при этом на определение координат совершившего выстрел орудия технике хватает пяти секунд и менее. В отличие от других систем, «Пенициллин» использует не радиолокацию, а совмещённую тепло-звуковую разведку и его радиоэлектронное подавление невозможно и система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции. Комплекс устанавливается на шасси «КамАЗа» , а разведывательный модуль крепится на подъёмной мачте.