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Москва

В Минобороны рассказали о создании Россией нового лазерного оружия 

ТК «Звезда» и ещё 8 10 минут назад
В России создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Об этом рассказал заместитель главы Министерства обороны РФ Алексей Криворучко.

«В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет" — прим. ред.) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — сказал военачальник.

Он также сообщил, что сейчас осуществляется комплексирование таких комплексов с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия.
Кроме того, по словам замминистра, в данный момент разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры БПЛА. Криворучко при этом напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет».
Комплексы «Пересвет» относятся к новейшему российскому стратегическому оружию. Принцип их работы основан на засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников.
В 2018 году лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство. В 2019 году было завершено развертывание лазерных установок «Пересвет», которые прикрывают маневры передвижных ракетных комплексов в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.
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Оружие , Армия , Видео , Алексей Криворучко , Министерство обороны , РВСН , Москва
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