«В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет" — прим. ред.) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — сказал военачальник.

Он также сообщил, что сейчас осуществляется комплексирование таких комплексов с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия.

Кроме того, по словам замминистра, в данный момент разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры БПЛА. Криворучко при этом напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет».

Комплексы «Пересвет» относятся к новейшему российскому стратегическому оружию. Принцип их работы основан на засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников.