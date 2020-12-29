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В Петербурге принят в состав ВМФ головной корвет «Гремящий» 

ТК «Звезда» и ещё 7 1 час назад
Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. В ближайшее время корабль будет передислоцирован в место постоянной службы на Тихоокеанский флот.
«Гремящий» был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета — до 2 200 тонн, длина — около 105 метров, ширина — 13 метров, а скорость — 27 узлов.
На вооружении у «Гремящего» — 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на восемь ячеек, ЗРК «Редут».
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Оружие , Армия , Видео , Северная верфь , Санкт-Петербург
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