Армия США получила «убийцу» российской «Арматы» 

RCV-L's 3 and 4 were delivered to GVSC today, 2 weeks ahead of schedule. This completes the full contracted delivery of Robotic Combat Vehicle — Light in preparation for 2021 testing and experimentation. #Army #QinetiQ #RCV #Robotics pic.twitter.com/oqgMpCXQ89— Pratt Miller (@PrattMiller) December 18, 2020

Издание отмечает, что над соответствующими изделиями работала американская компания Pratt Miller совместно с ведущим британским подрядчиком QinetiQ. Легкая боевая гусеничная машина в базовой конфигурации имеет массу около семи тонн и получила гибридный двигатель, обеспечивающий экономию топлива и малошумность. Изделие может развивать скорость до 30 миль (более 48 километров) в час. Основная задача легкой машины семейства RCV — разведка. В качестве оружия боевая машина получает стандартный дистанционно управляемый боевой модуль M153 Common Remotely Operated Weapon Station II (CROWS II), опционно включающий, в частности, пусковую установку противотанковой системы FGM-148 Javelin.