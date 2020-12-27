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БПЛА «Охотник» выполнит пуски боевых ракет в 2021 году 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Ударный дрон «Охотник» выполнит пуски боевых ракет в 2021 году
Фото: © РИА Новости
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые будет стрелять по воздушным мишеням в 2021 году.

«Первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года», — цитирует РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что предусмотрены пуски по реальным воздушным мишеням.
Перед этим с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что беспилотники концерна «Калашников» хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии.
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Оружие , Армия , Сергей Чемезов , Ростех , Ижмаш , РИА Новости , Сирия
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