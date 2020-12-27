Ударный дрон «Охотник» выполнит пуски боевых ракет в 2021 году

Все новости на карте

Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые будет стрелять по воздушным мишеням в 2021 году.

«Первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года», — цитирует РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что предусмотрены пуски по реальным воздушным мишеням.

Перед этим с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.