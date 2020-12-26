Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Военный эксперт из США рассказал о самом уродливом американском самолете 

Слово и Дело 3 часа назад
Военный эксперт показал самый уродливый американский самолет
Фото: nato.int
Военный эксперт из США Роберт Фарли напомнил о самом уродливом американском истребителе, над которым потешался весь мир.
В годы холодной войны оборонное ведомство США предложило совместный проект истребителей, чтобы сократить затраты на разработку. В Пентагоне рассчитывали, что "сплоченность" между службами в сочетании с более совершенными производственными технологиями и более тщательно продуманными логистическими процедурами позволят создать новый совершенный истребитель, который получит признание всего мира и будет востребован на рынке.
Контракты на разработку достались компаниям Boeing и Lockheed Martin. Так свет увидели самолеты X-32 и F-35, характеристики которых были примерно одинаковыми.
Правда, система Х-32 была менее совершенной, чем у F-35, но и менее сложной. Самолет развивал скорость до 1,6 Маха при полете и мог нести шесть "Амраамов" или две ракеты и две бомбы во внутреннем отсеке.
Но внешность X-32 серьезно подкачала. Над уродливостью истребителя потешался весь мир. Внешне самолет напоминал некий "плод любви" А-7 и чудовищно деформированного ламантина.
Впрочем, F-35 тоже не был "красавцем". Как отмечает "НьюИнформ", пилотам не нравится управлять самолетами, которые выглядят так, словно они способны угодить под скоростной катер.
В итоге компания Boeing приняла решение избавиться от X-32. Самолет так и не был принят на вооружение.
Видео дня. Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
Слово и Дело: последние новости
В США обеспокоились маневрами российских военных с ракетами "Ярс" и "Авангард" В США обеспокоились маневрами российских военных с ракетами "Ярс" и "Авангард" Частный вертолет упал под Воронежем Частный вертолет упал под Воронежем Доклад Шойгу о производстве Су-57 привлек внимание экспертов из США Доклад Шойгу о производстве Су-57 привлек внимание экспертов из США
Комментарии 1
Оружие , Армия , Роберт Фарли , Boeing , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
01:12
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
Пожары
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
00:22
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
Происшествия
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
00:21
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
Происшествия
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
01:33
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение