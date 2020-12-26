Военный эксперт показал самый уродливый американский самолет

Военный эксперт из США Роберт Фарли напомнил о самом уродливом американском истребителе, над которым потешался весь мир.

В годы холодной войны оборонное ведомство США предложило совместный проект истребителей, чтобы сократить затраты на разработку. В Пентагоне рассчитывали, что "сплоченность" между службами в сочетании с более совершенными производственными технологиями и более тщательно продуманными логистическими процедурами позволят создать новый совершенный истребитель, который получит признание всего мира и будет востребован на рынке.

Контракты на разработку достались компаниям Boeing и Lockheed Martin. Так свет увидели самолеты X-32 и F-35, характеристики которых были примерно одинаковыми.

Правда, система Х-32 была менее совершенной, чем у F-35, но и менее сложной. Самолет развивал скорость до 1,6 Маха при полете и мог нести шесть "Амраамов" или две ракеты и две бомбы во внутреннем отсеке.

#20Prototypes 5 of 20: The Boeing X-32 was a concept demonstrator aircraft in the Joint Strike Fighter contest. It lost to the Lockheed Martin X-35 demonstrator which was further developed into the Lockheed Martin F-35 Lightning II. pic.twitter.com/jC4BZr54hR— Mark Lane 🇬🇧 (@marklanebiz) May 21, 2019 Но внешность X-32 серьезно подкачала. Над уродливостью истребителя потешался весь мир. Внешне самолет напоминал некий "плод любви" А-7 и чудовищно деформированного ламантина.

Впрочем, F-35 тоже не был "красавцем". Как отмечает " НьюИнформ ", пилотам не нравится управлять самолетами, которые выглядят так, словно они способны угодить под скоростной катер.

В итоге компания Boeing приняла решение избавиться от X-32. Самолет так и не был принят на вооружение.